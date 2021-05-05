تتابع ​الفنانة أحلام​ مسلسل ​عشرين عشرين​ الذي يعرض في شهر مضان المبارك يومياً وهو من بطولة ​نادين نسيب نجيم​ و​قصي خولي​.

ومع تسارع أحداث المسلسل شاركت أحلام مشهدًا من الحلقة الـ 22 لمسلسل عشرين عشرين ، وقالت إنها أصيبت بانهيار عصبي لشدة تفاعلها مع أحداث العمل الدرامي.”

ووثقت أحلام لحظات تأثرها أمام مشهد مراقبة نادين من قبل قصي خولي عبر الهاتف. قائلة: “خلاص انهارت أعصابي، أنا حالياً في حالة انهيار عصبي. دقات قلبي ألف مليار”، وذلك في صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي بوليسي حول عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي ، ونادين نسيب نجيم تجسد فيه شخصية “النقيب سما”، وتحاول فك لغز العديد من الجرائم في لبنان.

المسلسل يشارك فيه العديد من الممثلين إلى جانب قصي خولي ونادين نجيم، وهم رامي عياش، فؤاد شرف الدين، وفادي ابراهيم، وطوني وراندا كعدي، ماريتا الحلاني، كارمن لبس، وجنيد زين الدين، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، للمنتج صادق الصباح، وتأليف بلال شحادات ونادين جابر واخراج فيليب اسمر.