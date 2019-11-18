أحلام تفجع بوفاة سلطان بن زايد آل نهيان.. وحداد 3 ايام

نعت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الشيخ الإماراتي ​سلطان بن زايد آل نهيان​، اذ انها نشرت صورة له على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت الله ان يغفر له.

وعلّقت أحلام على الصورة قائلة : “انا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم فقيد الوطن وفقيدنا سلطان بن زايد وأغفرله واجعل هذه الايام خير ايامه وابدله دار خير من داره واسكنه الفردوس الأعلى وعظم الله اجر قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الامارات في فقيدنا الغالي الشيخ “.

وقد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.