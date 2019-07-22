أحلام تهنّئ إيلي صعب بزفاف ابنه: يارب تشوف احفاد احفاده

هنأت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بزفاف ابنه، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “مبروك المصمم العالمى إيلى صعب وحرمه كلودين صعب زفاف نجلهما جونيور يارب يتهنى ويبارك لك فيه وتشوف احفاد احفاده ويارب تشوفون في ذريتكم كل ما تتمنونه من نجاح و سعادة”.

مبروك ل المصمم العالمي #ايلي_صعب وحرمه كلودين صعب زفاف نجله ايلي صعب جونيور يارب يتهنى ويبارك لك فيه وتشوف احفاد احفاده انت ووالدته ويارب تشوفون في ذريتكم كل ما تتمنونه من نجاح وسعاده 🌹 pic.twitter.com/wlDTwHRkSt — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 21, 2019

الجدير ذكره ان حفل زفاف ابن ​إيلي صعب​ حضره عدد كبير من الفنانين ومن بينهم ​هيفا وهبي​، ​اليسا​، ​نانسي عجرم​، واللافت كان ايضا هو حضور رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري.