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أحلام تهنّئ إيلي صعب بزفاف ابنه: يارب تشوف احفاد احفاده

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elie saab ahlam

هنأت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بزفاف ابنه، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “مبروك المصمم العالمى إيلى صعب وحرمه كلودين صعب زفاف نجلهما جونيور يارب يتهنى ويبارك لك فيه وتشوف احفاد احفاده ويارب تشوفون في ذريتكم كل ما تتمنونه من نجاح و سعادة”.

الجدير ذكره ان حفل زفاف ابن ​إيلي صعب​ حضره عدد كبير من الفنانين ومن بينهم ​هيفا وهبي​، ​اليسا​، ​نانسي عجرم​، واللافت كان ايضا هو حضور رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري.

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