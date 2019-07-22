أحلام تهنّئ إيلي صعب بزفاف ابنه: يارب تشوف احفاد احفاده

هنأت الفنانة الاماراتية أحلام مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بزفاف ابنه، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “مبروك المصمم العالمى إيلى صعب وحرمه كلودين صعب زفاف نجلهما جونيور يارب يتهنى ويبارك لك فيه وتشوف احفاد احفاده ويارب تشوفون في ذريتكم كل ما تتمنونه من نجاح و سعادة”.
مبروك ل المصمم العالمي #ايلي_صعب وحرمه كلودين صعب زفاف نجله ايلي صعب جونيور يارب يتهنى ويبارك لك فيه وتشوف احفاد احفاده انت ووالدته ويارب تشوفون في ذريتكم كل ما تتمنونه من نجاح وسعاده 🌹 pic.twitter.com/wlDTwHRkSt
— A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 21, 2019
الجدير ذكره ان حفل زفاف ابن إيلي صعب حضره عدد كبير من الفنانين ومن بينهم هيفا وهبي، اليسا، نانسي عجرم، واللافت كان ايضا هو حضور رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري.