أحلام تواجه زوجها وجهاً لوجه: “يا ويلك مني”.. ما حدث بينهما يشعل المواقع

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام على حسابها على “سناب شات” فيديو جديداً ظهر فيه زوجها مبارك الهاجري. وسمع صوتها وهي تقوم بتسجيل المقطع وتسأل الأخير عن علامة الإعجاب التي أرسلها إلى نجمة مواقع التواصل الاجتماعي كيم كرداشيان تعليقاً على صورة نشرتها على حسابها على “إنستغرام”.

وأبدت عتبها عليه وسألته ممازحة: “واللايك؟ ما يرفع الضغط؟”، ليجب بالنفي مشيراً إلى أن ذلك “اللايك” يشرح الصدر قبل أن تصرخ معترضة.



وقالت أحلام إن زوجها يحب تطبيقها كريم أساس من مجموعة كيمويرى أنها تبدو جميلة بسبب ذلك. وعلقت مجدداً على علامة الإعجاب ليشير بدوره إلى أن هذا أمر عادي.

وأضافت: “يعني من صوبك غفور رحيم ومن صوبي شديد العقاب؟”. وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات.

ويأتي هذا بعد فيديو نشرته الفنانة في وقت سابق وكشفت من خلاله أن زوجها علق بالإعجاب على صورة للنجمة الشريك وهددته عن بعد بالقول: “يا ويلك مني”.