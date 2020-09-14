بعد انقطاع طويل عن الحفلات في المملكة العربية السعودية وتوقف الكثير من المناسبات والفعاليات بسبب جائحة كورونا في السعودية ودول العالم هاهي تعود مرة أخرى في اليوم الوطني السعودي 90 ، حيث أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن عودة الحفلات بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي سيقام وفق اجراءات احترازية مشددة مع حضور للجماهير مرة اخرى .

ومن المقرر ان تقيم الفنانة الاماراتية أحلام أولى حفلات اليوم الوطني يوم 22 سبتمبر 2020 حيث نشرت بوستر الحفل على حسابها على تويتر وعلقت كاتبة: ” 22.09.2020 جايتكم يا اهل جدة”.

22.09.2020 جايتكم يا اهل جدة #اليوم_الوطني_السعودي90 pic.twitter.com/usGf4uJ3Fz — A H L A M (@AhlamAlShamsi) September 13, 2020

كما سيقيم الفنان عبادي الجوهر والنجمة داليا مبارك حفلة في 23 سبتمبر وكما تقيم أنغام وتامر عاشور يوم 24 سبتمبر، ومحمد حماقى يوم 25 سبتمبر.