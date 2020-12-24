أثارت رسالة نُسبت للفنانة الإماراتية أحلام في قضية ظهور المخرج طارق العريان مع عارضة الأزياء السورية الشابة نيكول سعفان التي يُقال إنها تربطها علاقة عاطفية معه، وموقف الفنانة السورية من الصورة المتداولة لطليقها، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الرسالة لتي نُسبت لأحلام: “أخوي طارق حرام تشتت العائلة لازم ترجع أصالة على ذمتك عادي الشرع حلل اربعة، ونيكول على ذمتك وتعيشون ببيت واحد وتكون صديقة لبنتك شام”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التعليق بين مكذب ومصدق ومتسائل، كونه كان استفزازيا للطرفين وفق المعلقين، ووصفه المغردون أنه ليس على سبيل تهدئة النفوس، وإنما هو لإغضاب أصالة أولا بسبب الخلافات القديمة، والاستخفاف بطارق واختياره لفتاة صغيرة جدا بعمر بناته، بينما قال البعض إن أحلام أكبر من هذا الكلام وقد لا يكون هذا حسابها، رغم أن التعليق صادر عن حسابها الرسمي الموثق.

وقالت إحدى المتابعات:”يبدو أن احلام ما زالت تكيد وتضمر الشر لأصاله، على عكس ما بدا مؤخرا، هاد تعلق لاستفزاز اصاله وليس مواساه ،بترضى ابو فهد ينزل عليها ضرة بعمر ولادها؟”.

وعلقت متابعة أخرى:” أحلام يا ليتك سكتي بس ، والله لو ابو فاهد الي مسويها الحين بيكون ميت”

وقال أحد المتابعين :” مستحيل يكون هذا تعليق أحلام يمكن مفبرك ، اتوقع في أحد فبرك الكلام على انه من حسابها لأنها ما علقت على تويتر ، ليش تدخل لصفحة طارق وتعلق احس في شي غلط “

وكانت الفنانة أصالة قد كشفت عن شعورها بحزن شديد في أعقاب انتشار صورة لطليقها المخرج طارق العريان مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، وتصدرت قائمة الترند في تويتر على خلفية كلامها عن الصورة.

وأعادت أصالة نشر صورة طارق العريان مع نيكول سعفان وذلك عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”، مشيرة إلى أنها أقسى صورة مرت عليها منذ بداية قصة زواجها من طارق العريان.

وقالت أصالة: “هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصّوره مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحة بتقتل فيني”.