نشر الفنان ” أحمد السعدني ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علق من خلاله على ما تعرض الفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” مؤخرا من هجوم وانتقادات من بعض الفنانات .

فكتب أحمد السعدني مستذكرا موقفا مع عبد الرحمن أبو زهرة في كواليس تصوير فيلم يوم الكرامة وقال : ” أول فيلم أعمله في حياتي هو فيلم يوم الكرامة إخراج أستاذ علي عبد الخالق كنت طالب في المعهد وكان عندي إمتحان 9 الصبح في الهرم وتصوير 2 الظهر في بورسعيد .. قلبت الامتحان في ساعة وقولت عشان أنجز أخد القطر لبورسعيد ركبت القطر 11 ونمت ” .

وتابع : ” أنا نايم كنت بحلم إن القطر كل شوية يقف وناس تنزل وناس تركب صحيت حسيت إني نمت كتير إزاي كده والطريق ساعتين تقريبا ببص في الساعه لقيتها 4 العصر ولقيت الإنتاج مكلمني 34 مرة ولقيت القطر واقف يحمل قمة الازبهلال مع إحساس بالرغبة العارمة لعمل البيبي ” .

وأضاف : ” من فتحة بقي اللي مخلية الست اللي قاعدة جنبي شافت زوري تقريبا قالتلي مالك في إيه قلت لها إحنا فين قالت لي في القصاصين .. ما علينا إني معرفتش إحنا فين برضه قلت لها مش إحنا رايحين بورسعيد قالت لي آه بس ده قشاش بيقف في كذا محطة .. أعمل إيه كلمتهم قلت لهم سمعوني من المنقي خيار .. المهم على ما وصلت وجهزت الساعة كانت 6 دخلت وشي في الأرض ” .

واستكمل السعدني : ” والأستاذ بيشرح المشهد كنت ميت من الجوع أكيد ما أكلتش من الصبح كان في إيدي سندوتش بضربه في الخباثة على قدر الإمكان وفي لحظة وأنا بستطعم الجبنة السايحة سمعت الأستاذ بيقول بريك يا جماعة عشان الأستاذ أحمد بياكل بصيت على أحمد عز لقيته ما بياكلش عرفت إن أنا المقصود ” .

وتابع : ” اللقمة وقفت في زوري ياسر جلال هبدني واحدة على ضهري بتوجعني لحد دلوقتي بس سلكت اللقمة قلت بصوت متحشرج لأ يا أستاذ أنا خلصت الحمدلله قال اطفوا النور وقعدهم كلهم وقالي كمل السندوتش كملته وأنا بطفحه طبعا كأني ببلع زلط وأثناء ده أستاذ علي اللي هو حبيب أبويا مسكني غسيل ومكواه من اللي قلبك ما يحبهمش ” .

واستطرد : ” وبعد ما خلصت قال لي خش يا حبيبي أغسل سنانك وإيدك دخلت الحمام قعدت أعيط زي العيال بشحتفة ومحمد رياض وياسر قعدوا يرزعوا عالباب بره عشان أفتح ما بفتحش الأستاذ علي مسك المايك وقال اطلع يا ….. عايز أصور طلعت وعملت أحسن مشهد ليا في الفيلم تقريبا ده إذا كان ليا مشهد حلو أصلا ” .

واختتم السعدني منشوره قائلا : ” بعدها الأستاذ خدني على جنب وقال لي أنت محتاج تنشف وتتعلم أصول الشغلانة يعني الأستاذ كان بيعلمني و أنا اتعلمت ما كانش ” بيقهرني ” .. الرسالة دي لكل واحد سولت ليه نفسه يغلط في الأستاذ الكبير عبد الرحمن أبو زهرة إلهي تنحشر اللقمة في زوركوا يا قللات الأدب والتربية ” .