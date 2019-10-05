أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد إبنه ويوجه له رسالة مؤثرة

احتفل الفنان المصري ” أحمد السعدني ” بعيد ميلاد إبنه وذلك بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وظهر بالصورة أحمد السعدني برفقة إبنه ووجه له رسالة بكلمات مؤثرة في تعليقه عليها .
فكتب قائلا : ” عيد ميلاد سعيد يا صاحبي وإبني .. بحبك أكتر مما تتخيل .. هعمل أفضل ما عندي عشان أشوفك أسعد وأنجح واحد ” .
وتفاعل متابعي أحمد السعدني ومحبيه على الصورة بالإعجابات والتعليقات مقدمين له التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده .. فجاءت التعليقات مثل : ” ربنا يقويك و يخلهولك ” و ” ربنا يجعلك سند و ضهر لاولادك و يرحم مامتهم ” و ” كل سنة وانتم طيبيبن وربنا يخليكم لبعض ” .
يذكر أن طليقة الفنان أحمد السعدني وأم أولاده توفيت منذ فترة بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة .
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Happy birthday my friend and son i love u more than you can imagine and i will do my best to see you the happiest and most successful one 🎂 🎁