كشف الفنان أحمد السعدني على حسابه الخاص في “تويتر”، عن تلقيه طلباً غريباً من أحد متابعيه، قال له فيه: “عاوز أمثل معاك وأقبض واشتري تاكسي وشقة واعتزل بعد كده”. وسرعان ما ردّ عليه السعدني بسخريته المعهودة: “طب هتجيب بنزين للتاكسي منين بعد ما تعتزل”.

يُذكر أن أحمد السعدني انتهى أخيراً من تصوير دوره في حكاية “في السكة” ضمن أحداث مسلسل “نمرة اتنين”، وهو فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة حلقاته عدد كبير من النجوم، منهم: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، سارة طيبة، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرون… حيث يقدّم كل نجمين حلقة من المسلسل الذي من المنتظر أن يكون من ثماني حلقات، وتدور أحداثه حول العلاقات الإنسانية بين كل اثنين وطبيعة العلاقة في حال دخل طرف ثالث بينهما.