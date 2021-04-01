نشر الفنان ” أحمد السعدني ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن تفاصيل أزمته التي يمر بها في مسلسل ” كله بالحب ” .

والتي أدت إلى إعلانه مؤخرا عن انسحابه من استكمال تصوير المسلسل .. وأشارت مصادر بالعمل إلى أن سبب هذه الأزمة هي الفنانة ” زينة ” بطلة مسلسل كله بالحب .

وذلك بسبب تدخلها في جميع تفاصيل العمل وهو ما أغضب السعدني .. وحاول المخرج عمل جلسة صلح بينهم ولكنها فشلت .

فكتب أحمد السعدني في منشوره : ” الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكلة في شغلي وعمري ما اختلفت مع زمايلي إنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه 24 ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف ” .

وتابع : ” أنا متربي في ستوديوهات كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كإنها شتيمة على احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل احترامنا للكلمه قبل العقد .. للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت اشتغل وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم ” .

وأضاف : ” والحقيقة أول مره أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل .. طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج .. الحقيقة أنا ضهري في الحيط اكمل واقبل بالعبث ده عشان باقي الزملا الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب وإلا اقعد في بيتنا واكتفي باللي صورته واطلب من النقابة تجيبلي حقوقي المادية ”

واختتم أحمد السعدني حديثه قائلا : ” في كل الأحوال أنا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزلة ” .