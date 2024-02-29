يحتفل اليوم النجم أحمد السقا، الموافق الخميس 29 فبراير، بعيد ميلاده. وحرص عدد كبير من زملاؤه في الوسط الفني وزوجته الإعلامية مها الصغير على تهنئته بهذه المناسبة والاحتفال به على طريقتهم الخاصة.

ويتسائل عدد كبير من جمهور السقا عن عمره الحقيقي، واعتاد عدد كبير من الجمهور على رؤية السقا بصورته في أفلامه الشهيرة «تيمور وشفيقة»، «تيتو»، «الديلر»، وغيرها من هذه الأعمال التي تُظهر أحمد السقا شابًا.

عمر أحمد السقا

ولكن الحقيقة أن أحمد السقا لم يعد في مقتبل الشباب كما يعتقده البعض وانما يبلغ من العمر 51 عامًا إذ أنه من مواليد 1973، وظهر مؤخرًا في العديد من البرامج والمهرجانات على وجه علامات الكبر، لكن يتجاهل الجمهور تلك العلامات بشكل مستمر حتى يروا نجمهم الساطع كما اعتادوا على رؤيته.

ومن مشاهير مواليد يوم 29 فبراير، هو النجم أحمد السقا، والنجم الشاب خالد والممثلة والمغنية الأمريكية دينه شور، ومغنى الراب الأمريكي جارول.

أحمد السقا في “العتاولة” رمضان 2024

كشف الفنان أحمد السقا عن اسم شخصيته في مسلسل العتاولة، قائلا إنه سيجسد شخصية تدعى نصار.

وعبر صفحته على موقع فيسبوك كتب نصًا: «على بركة الله، اللي جاي على العتاولة خسران».

وتابع: «استنوني في مسلسل العتاولة في دور نصار، إن شاء الله المسلسل يعجب حضراتكم».

مسلسل “العتاولة”

كانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة البوسترات الفردية لأبطال العمل.

وكان قد نشر الفنان أحمد السقا عبر صفحته على انستجرام، البوسترات الفردية لأبطال المسلسل.

وظهر من خلال البوسترات، الفنانة زينة مرتدية الحجاب، والفنان طارق لطفي وهو حليق الرأس بينما ظهر الفنان أحمد السقا بقصة شعر مميزة.

صنّاع مسلسل العتاولة

مسلسل ” العتاولة” بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن أحمد السقا تصدر ترندات مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع عرض حلقات مسلسله “جولة أخيرة” الذى انتهى على prime video، إذ حظي العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور.

مسلسل “جولة أخيرة” بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

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