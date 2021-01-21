نشر الفنان ” أحمد السقا ” صورة له برفقة والد زوجته خبير التجميل ومصفف الشعر ” محمد الصغير ” طلب من خلالها الدعاء له بالشفاء إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية .

حيث يمكث محمد الصغير بالعناية المركزة داخل أحد مستشفيات القاهرة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد أن تمكن الفيروس من الرئة .

وكتب السقا في تعليقه على الصورة : ” ألهي أذهب البأس ربّ النّاس اشف وأنت الشّافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا .. أذهب البأس ربّ النّاس بيدك الشّفاء لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين ” .

وتابع : ” اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير .. يارب تقوم لحبايبك بالسلامة يا أبويا وحمايا وصاحبي ” .