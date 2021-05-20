أثار الفنان المصري أحمد العوضي، الجدل خلال الساعات الماضية وذلك بمنشور غريب نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“.

وكتب ”العوضي“، في منشوره:“إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك“.

وقد أثارت تدوينة العوضي الجدل بسبب اعتبار بعض المتابعين أنه يلمّح إلى انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، دون أن يؤكد ذلك رسميًا وبشكل واضح.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك في بطولة مسلسل ”إللي مالوش كبير“ مع ياسمين عبد العزيز الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وكان يجسد شخصية ”سيف الخديوي“.