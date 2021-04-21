أجرى الفنان ” أحمد العوضي ” لقاءا مع الإعلامية ” فاطمة مصطفى ” في برنامجها استوديو 9090 عبر إذاعة راديو 9090 .

وخلال اللقاء رد أحمد العوضي على الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة حول إنفصاله عن زوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بسبب خلاف نشب بينهما في كواليس تصوير مسلسل ” اللي مالوش كبير ” الذي يتشاركان في بطولته .

فقال أنه وزوجته ياسمين عبد العزيز يتصفحان هذه الشائعات يوميا ويسخران منها .. وأضاف : ” من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظنا أنه سيغضبنا لا يعلم أنه كان أحد أسباب سعادتنا ” .

وعن شخصية ” سيف الخديوي ” التي يجسدها في مسلسل اللي مالوش كبير أشار إلى أنها نالت إعجاب زوجته بشكل كبير مؤكدا أنها طلبت منه أن يتعامل معها في الفترة القادمة بنفس طريقة سيف الخديوي وطريقته في الكلام مع الاحتفاظ بشارب الخديوي .

https://web.facebook.com/watch/?v=1051714078689099&t=128