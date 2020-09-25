أثار الفنان المصري أحمد العوضي التكهنات حول حمل زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد نشره صورة رومانسية لهما عبر حسابه على انستغرام.

فقد بدت ياسمين عبدالعزيز في الصورة ببطن منتفخ قليلا وترتدي فستانًا أسود وبدت مختلفة خاصة عند منطقة البطن والذي بدا بارزًا قليلا، حيث استندت بوضعية الجلوس على قدم العوضي الذي قام بوضع يده على بطنها من الأسفل قليلا لتقوم هي الأخرى بوضع يدها فوق يده.

وتفاعل الجمهور مع الصورة، وانهالت التعليقات: “أنا متأكد حامل.. شكلها حامل فعلا.. الوضعية بتقول في بيبي في الطريق ربنا يبارك لكم فيه.. تقومي بالسلامة ياسوسو شكلنا هنقول يتربى في عزك قريب ياعوضي.. كرستين حامل”.

وتواصل ياسمين عبد العزيز التقاط الصور برفقة زوجها أحمد العوضي لتؤكد للجميع أنها سعيدة للغاية بعد ارتباطهما الذي أعلنا عنه خلال شهر رمضان الماضي بعد أن أثار زواجهما جدلا واسعا خاصة بين الفنانة وشقيقها الفنان وائل عبد العزيز الذي رفض هذه الزيجة جملة وتفصيلا.