علق الفنان أحمد العوضي على توقعات عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

تعليق أحمد العوضي على أنباء انفصاله

وقال العوضي فى تصريحات تليفزيونية خلال العرض الخاص بفيلمه الاسكندراني قائلا “مبشغلش بالي وكذب المنجمون ولو صدفوا ،وأنا مش بهتم أسمع أى توقعات ومعرفش اللى قالت الكلام دا لأني مش مهتم بالعالم دا ، أنا فقط رديت عند ياسمين فى التعليقات”.

تعليق ياسمين عبد العزيز على انفصالها

وكانت قد نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو من لقاء خبيرة الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف مع الإعلامي نيشان.

توقعت ليلي انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها، النجم أحمد العوضي.

بدات خبيره الفلك كلامها قائلة “الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبد العزيز أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ”.

ردت ياسمين عبد العزيز علي هذا الفيديو قائلة “ياساتر يارب. بلاش انتي يا ليلي”.

كما رد أحمد العوضي أيضا عبر حساب ياسمين عبد العزيز، وكتب: “كذب المنجمون ولو صدقوا”.

فيلم الاسكندراني

واحتفل أبطال “فيلم الإسكندراني” بالعرض الخاص والأول له مساء أمس، بأحد مولات ٦ أكتوبر بحضور أبطاله.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا بعدما تألق دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهما.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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