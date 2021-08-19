رد الفنان المصري أحمد العوضي على الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، إثر عدم سفره معها إلى سويسرا في رحلة لاستكمال علاجها هناك.

ونفى أحمد العوضي هذه الأخبار كليًا، في تعليق على صفحة أحد الصحفيين المصريين بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، الذي نشر خبرا حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز بالفعل، مع عدم وقوع الطلاق رسميًا حتى الآن، بانتظار عودتها من الخارج.

كلام العوضي جاء ردا على الصحفي الذي نشر الخبر الذي وصفه بأنه غير صحيح تمامًا، قائلًا: ”بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد“.

وشدد أحمد العوضي على أن ياسمين عبد العزيز ما زالت زوجته وكل ما ينشر من مصادر خاصة حول وجود خلافات حادة بينهما غير صحيح، قائلًا: ”اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي أنت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقى اتاكد من الكلام بعد كدة.. ولو أنت بتخمن أنا بقولك غلط“.

وذكرت سلطات مطار القاهرة الدولي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن ياسمين عبدالعزيز وصلت المطار، الثلاثاء قبل الماضي، متوجهة إلى العاصمة السويسرية ”جنيف“ عبر طائرة إسعاف مجهزة، وذلك لاستكمال رحلة علاجها في أحد المستشفيات هناك.

وكشفت سلطات المطار أن ياسمين عبدالعزيز وصلت المطار بسيارة إسعاف مجهزة من قبل أحد المستشفيات الخاصة، ودخلت السيارة عبر بوابة صالة 4 في المطار، وانتقلت منها إلى طائرة الإسعاف الخاصة تحت إشراف إسعاف المطار.

وكان العوضي ق أشار إلى أنه لم يتمكن من الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا) إلى سويسرا بسبب ضيق الوقت وهو ما اضطره إلى البقاء في مصر .

وأضاف العوضي أن ياسمين عبد العزيز أرادت السفر إلى سويسرا من أجل الاطمئنان على وضعها الصحي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والمتابعة مع أطبائها في جنيف .