نشر الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورة جديدة له تجمعه بوالدته الممثلة المصرية سمية الألفي وزوجته ندى الكامل، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّق الفيشاوي على صورته قائلا: “العائلة أولا”، فليس من الغريب عليه تقربه من عائلته، اذ انه يعوّض غيابه عنها ويقضي اوقات فراغه معها.
الجدير ذكره ان أحمد الفيشاوي يشارك حاليا في فيلم “أشباح أوروبا ” بطولة النجمة اللبنانية هيفا وهبي، و قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي.
أحمد الفيشاوي بين والدته وزوجته في صورة
نشر الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورة جديدة له تجمعه بوالدته الممثلة المصرية سمية الألفي وزوجته ندى الكامل، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.