أحمد الفيشاوي بين والدته وزوجته في صورة

نشر الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ صورة جديدة له تجمعه بوالدته الممثلة المصرية سمية الألفي وزوجته ندى الكامل، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق الفيشاوي على صورته قائلا: “العائلة أولا”، فليس من الغريب عليه تقربه من عائلته، اذ انه يعوّض غيابه عنها ويقضي اوقات فراغه معها.

الجدير ذكره ان أحمد الفيشاوي يشارك حاليا في فيلم “أشباح أوروبا ” بطولة النجمة اللبنانية هيفا وهبي، و قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي.