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أحمد الفيشاوي مع زوجته بصور رومانسية

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ahmad fishawy nada alkamel

زوجة أحمد الفيشاوي تعاني من شدة المرض وتخشى فراق أولادها.. وتستنجد بالله

شارك الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ مجموعة من الصور مع زوجته ندى كامل، وذلك عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وظهر الثنائي في الصور بلقطات مميزة ورومنسية، وعلّق الفيشاوي عليها نافياً هذا الأمر بالقول:”نادية الفيشاوي ملهاش أي حساب علي الانستجرام”.

يذكر أن أحمد الفيشاوي ينشغل حالياً في تصوير فيلم “أشباح أوروبا” الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، ويشارك في بطولته أيضاً الممثلين مصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.

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