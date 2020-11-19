نشر الفنان ” أحمد الفيشاوي ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيدوهات ” إنستجرام ” نعى من خلاله وفاة الفنان ” فايق عزب ” التي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض .

وتضمن المنشور صورة للفنان الراحل كتب أحمد الفيشاوي في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة : ” آخر مرة اتكلمنا كان من شهر والنهاردة صحيت الصبح اطمن عليه وللأسف ملحقتش أسمع صوته ودعوته الجميلة ليا .. فقدت صديق عزيز وأب حنون ” .

وتابع : ” سلملي علي فيشاوي الكبير عشان أنا متأكد أنكم هتشوفو بعض في الجنة إن شاء الله لأنكم حبايب .. إلي اللقاء .. فايق عزب ” .