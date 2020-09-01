شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو مع زوجته وبناتها الثلاثة خلال تواجدهم معاً في حمام السباحة، وهو الأمر الذي اعتاده في الآونة الأخيرة منذ ارتباطه بها.

وبدا الفيشاوي في غاية الراحة والسعادة مع زوجته وبناتها وعلق على المقطع: “وقت الصيف مع بناتي”. لتنهال عليه التعليقات والانتقادات القاسية كما كل مرة ينشر فيها صوراً أو فيديو مع بنات زوجته، بسبب تركه لابنته لينا وعدم الاهتمام بها وظهور ابن جديد له من زوجته الألمانية.

وكان الثنائي المثير للجدل قد ظهرا وهما يتبادلان فيه القبلات داخل “طفطف” خلال قضاء إجازتهما الصيفية، حيث نشر عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطع فيديو مدته 19 ثانية، ظهر فيه وهو يقوم بتقبيل زوجته، التي ردت إليه القُبلة مرة أخرى، معلقاً عليه بقوله: “بستغل الإجازة أحسن استغلال”.

من ناحية أخرى، كشف الفيشاوي عن صور جديدة من كواليس أحدث أعماله الفنية فيلم “30 مارس”، حيث نشر بعض الصور عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وجمعته تلك الصور مع كل من النجمة نيللي كريم، والفنان وليد فواز اللذين يشاركان كضيوف شرف من خلال أحداث العمل. وهو من بطولة كل ‏دينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم.