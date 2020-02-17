أحمد الفيشاوي يحتفل مع زوجته بعيد الحب .. ويعتذر لتأخره

بعد مرور يومين، احتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعيد الحب، برفقة زوجته ندى الكامل.

الفيشاوي نشر صورة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»: «معلش جات متأخرة بس كل عيد حب وانتي طيبة بردو».

الفتات النصري أهدى زوجته باقة من الورود، وتلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تمنى له السعادة برفقة زوجته.

أحمد الفيشاوي فنان شاب من مواليد عام 1980، نجل الفنان فاروق الفيشاوي، بدأ حياته الفنية في سن صغير، وشارك بعدة أعمال منها مسلسل «حديث الصباحوالمساء»، كما قام ببطولة مسلسل «عفاريت السيالة».

أحمد الفيشاوي تزوج خلال حياته أكثر من مرة ودخل في أزمة قضائية عام 2004 مع هند الحناوي لإثبات بنوة ابنته لينا، وتم نسب الطفلة إليه بعد تحليل الحمض النووي.

الفنان المصري تزوج من ندى الكامل منذ عامين، وأكد أنه وجد معها بغيته، وما يبحث عنه، وينشر صور رومانسية لهما باستمرار.



وعرض للفيشاوي مؤخرا فيلم «ولاد رزق» الجزء الثاني منه، والذي شارك به عدد من النجوم، ومنهم عمرو يوسف، أحمد داوود.

الفنان المصري تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب التهرب من مصروفات ابنته، حيث دخل الفنان في مشاكل كثيرة مع والدة ابنته هند الحناوي، وقامت الأخيرة برفع قضايا ضده، حيث اتهمته بأنه لا يصرف على ابنته، كما قالت ابنة الفيشاوي أنها تعرضت لمعاملة سيئة من والدها.