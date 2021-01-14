خسر الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ الدعوى التي كان رفعها ضدّ طليقته ​هند الحناوي​ بتهمة تعريض حياة ابنتهما لينا للخطر والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ونشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة ببراءة هند الحناوي من التهمة المنسوبة إليها، حيث دفع شعبان سعيد المحامي ببطلان البلاغ لأن الهدف منه كيدي من أجل إفلات الممثل أحمد الفيشاوي من التزاماته المادية تجاه ابنته لينا، مشيراً إلى أن لينا سافرت لندن برغبة وموافقة والدها.

وكانت محكمة أسرة مصر القديمة قد قضت بزيادة مصروفات النفقة الخاصة بلينا أحمد الفيشاوي إلى 20 ألف جنيه، كما أصدرت حكمًا بإلغاء قرار المنع من السفر وترقب الوصول والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوي بمنع ابنته لينا من السفر.





