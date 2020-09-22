احتد الخلاف بين الفنانين المصريين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر الاول مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة “الدبابة” ويقول فيها: “واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة”.

وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: “أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: “أنا مش هقبل اعتذارك”.

وكان محمد رمضان قد نشر عبر حسابه على إنستغرام، مقطع فيديو أثناء استقلاله سيارة الدبابة والتي تعد من أغلى أنواع السيارات بالعالم، وأعقبها بجزء من أغنيته التي يرد بها على الفيشاوي والتي تحمل كلماتها “دائما عامل ساسبنس جامد أنا.. تعالى هنا خد درس”. وأضافت كلمات الأغنية “في مجالي أنا إكسلانس جامد أنا.. أنا حاضر أنا جيت.. تشوفني أتخضيت..أنا رقم واحد مش تو.. ميهمنيش ظروفك.. واخد قراري لازم أكسب.. مع اعتذاري للفيشاوي لكن آخره معايا صورة”، كما علق على الفيديو قائلا “الدبابة قريباً”.

واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل منذ أواخر العام الماضي وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.

أما أحمد الفيشاوي فقد استفز محمد رمضان على مدار الفترة الماضية بطريقة غير مباشرة من خلال اغنيته الجديدة “نمبر 2” والتي يسخر فيها بشكل مباشر من “نمبر 1” محمد رمضان والتي حققت نجاحا كبيرا بالوطن العربي.