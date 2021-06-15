نشر الفنان المصري أحمد حلمى صورة جمعته مع صديقه الفنان كريم عبد العزيز، طالبا من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مساعدته لوضع تعليق مناسب عليها.

فقد أرفق أحمد حلمي الصورة والتي ظهرا فيها داخل السيارة وهما يضعان نظارات شمسية بتعليق قال فيه: “حد عنده تعليق أكتبه على الصورة دى؟ وهكتب اسمه عليه”.

حد عنده تعليق اكتبه علي الصوره دي ؟ وهكتب اسمه عليه pic.twitter.com/qS2DBZQ7Uq — Ahmed Helmy (@ahelmy) June 15, 2021

وانهالت التعليقات على الصورة سواء من أصدقائهم الفنانين أو المتابعين، لكن كان أبرز التعليقات من زوجته الفنانة منى زكى، التى علقت قائلة: “أفضل 2 من أصدقائى”، فيما علق الفنان أحمد زاهر، قائلا: “جامدين ومفيش إلا إحنا”.

من ناحية أخرى، يستعد النجم أحمد حلمى، لمسلسله الجديد الذى وضع صناعه اسما مبدئيا له وهو “النجيب”، عن قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ، ولم يستقروا على الاسم النهائى للعمل حتى الآن، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء حلمى من تصوير فيلمه الجديد، التى تشاركه النجمة روبى فى البطولة.

كما يحضر أحمد حلمى لفيلم جديد يكتبه المؤلف هيثم دبور، ويتولى إخراج العمل محمد شاكر، ويتكتم صناعه على التفاصيل، حيث يقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أكد أحمد حلمى عبر صفحته على تويتر، والعمل من إنتاج سينرجى حيث تم التعاقد بينهما الفترة الماضية.