وجه الممثل المصري ​أحمد حلمي​ رسالة تهنئة الى زوجته الممثلة المصرية ​منى زكي​، بمناسبة انطلاق عرض فيلمها الجديد “​الصندوق الأسود​”.

ونشر حلمي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، برومو للفيلم وعلّق: “النهارده اول يوم لعرض فيلم الصندوق الاسود .. مبروك يا مني يا زكي ومبروك يا محمد يا فراج ومبروك ياخاطر من غير يا مصطفي.. بالنجاح والتوفيق وان شاء الله الفيلم يعجب الناس ويكسر الدنيا”.

ويشار الى أن الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.

النهارده اول يوم لعرض فيلم الصندوق الاسود .. مبروك يا مني يا زكي ومبروك يا محمد يا فراج ومبروك ياخاطر من غير يا مصطفي.. بالنجاح والتوفيق وان شاء الله الفيلم يعجب الناس ويكسر الدنيا .. pic.twitter.com/5cDOcWjxDd — Ahmed Helmy (@ahelmy) October 28, 2020