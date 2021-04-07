وجه الفنان ” أحمد خالد صالح ” منشورا إلى جمهوره ومتابعيه طالبهم من خلاله بالدعاء لوالدته ببعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد مؤخرا .

وتضمن منشور أحمد خالد صالح صورة له برفقة والدته وهو يحتضنها وكتب في تعليقه عليها : ” اللهم البسها ثوب الصحة والعافية وارفع عنها واحرسها بعينك التي لا تنام .. اللهم اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما ” .

وتابع : ” اللهم خذ بيدها واشفيها واشفي مرضانا أجمعين عاجلاً غير اجلاً يا أرحم الراحمين وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين .. دعواتكم ربنا يطمنا علي كل غالي لينا ويعدي الفترة دي علي خير يا رب ” .

يذكر أنه في يوم الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي كانت قد أعلنت الفنانة ” هنادي مهنا ” عن إصابتها بالفيروس تزامنا مع إعلان زوجها أحمد خالد صالح إصابته أيضا .. ثم أعلنت إصابة والدتها ووالدها الموسيقار ” هاني مهنا ” بفيروس كورونا .