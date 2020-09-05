أثار الممثل والإعلامي الإماراتي ​أحمد خميس​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بحقيقة عودته لزوجته الإعلامية الإماراتية ​مشاعل الشحي​، بعد إعلان إنفصالهما قبل حوالى 3 أسابيع، من دون توضيح الإسباب.

ونشر أحمد عبر صفحته الخاصة صورة له، وعلّق: “اتصلت ولا لاء المهم شفتوا لون سامسونج جالكسي نوت ٢٠ الترا اليديد .. خياااااالي . شو رأيكم”.

وطالب عدد كبير من متابعي أحمد، بعد إعلانه عدم تواصله مع مشاعل بالإتصال بها، بينما إتهمهما البعض بالتمثيل على المتابعين في ما يخص إنفصالهما.

وكان قد إنتشر مقطع فيديو لأحمد ظهر فيه متأثراً، وهو يعبّر عن إشتياقه الشديد لشخصٍ ما، ليربط الجمهور هذا الأمر بمشاعل وأنه لا زال يحبها كثيراً، رغم الحديث عن إنفصالهما.