أحمد داش يتعرض للسخرية بسبب ” إطلالة غريبة ” في مهرجان الجونة

واجه الفنان الشاب المصري ” أحمد داش ” انتقادات وسخرية على السوشيال ميديا بسبب إطلالته التي ظهر بها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة .
حيث ظهر أجمد داش مرتديا قميصا وبنطال جينز مقطوع من عند الركبة .
ما وصفه البعض بإنها إطلالة غريبة على المهرجانات على مستوى العالم .. وتعرض للسخرية من رواد السوشيال ميديا على ملابسه التي لا تناسب المكان ولا المهرجان .. وشبهه البعض بـ ” سائق الميكروباص ” .
بينما دافع البعض الآخر عنه معتبرين ملابسه حرية شخصية تعبر عن ذوقه الشخصي وتناسب سنه .
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