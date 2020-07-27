أجرى الفنان ” أحمد زاهر ” مداخلة هاتفية معالإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” علق من خلالها على ما تعرض له مؤخرا بعد نشر صورة له مع إبنته وهو يحتضنها في حمام سباحة من تنمر وسب وقذف .

وأشار أحمد زاهر إلى إنه كان دائما يتجاهل ذلك ويقوم بحظر الشخص المتطاول عليه إلا أنه لن يقبل أي إساءة تجاه بناته قائلا : ” إلا بناتي دول أغلى حاجة عندي ومحدش حد يقرب منهم .. دي بنتي أحضنها وأنا حر إيه العيب في كده أنا مش قادر أفهم ” .

وتحدث زاهر عن تعرضه لسيل من السب عند قيامه بنشر صورة له للبوستر الدعائي لفيلمه الجديد ” زنزانة 7 ” يظهر فيها واضعا وشم على ذراعه فقال : ” قالولي إنت مش مسلم راسم وشم .. رغم إن إسمي أحمد ومسلم شتموني ولعنوني ” .

وأضاف : ” أي حد مستخبي وراء جهاز مش وراه أي حاجة يشتم الناس بكل حرية كده طب إزاي وليه .. ليه الواحد يستحمل كل ده ” .

وتوعد أحمد زاهر بإنه في حال تعرضه لمثل هذه الأمور مرة ثانية سيتخذ إجراءته القانونية وسيسلك نفس السلوك الذي قام به الفنان ” شريف منير ” بعد تعرضه أيضا لهذا الموقف .

وتابع : ” والله لو حصل أي شتيمة تاني مش هسكت وهعمل زي الفنان شريف منير وأقوم بتصوير البوست وهتخذ اللازم وهعمل محضر في مباحث الإنترنت .. لابد من توقيع عقوبة شديدة عليهم حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذه الأمور ” .

واستكمل : ” أنا مش همسح الصورة ده حسابي الشخصي وخليهم يشتموا وهنزل صور تانية .. حياتنا الشخصية ليست ملك الجمهور ” .