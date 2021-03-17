كشف الفنان أحمد زاهر، من خلال صورة نادرة ملتقطة في طفولته، وعرضها للمرة الأولى، عن أزمته مع لون بشرته أثناء وجوده في نيجيريا.

ونشر زاهر الصورة عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، وظهر فيها طفلاً مختلفاً وسط مجموعة من الأطفال، حيث كان الوحيد ذا البشرة البيضاء بين عدد من الأطفال النيجيريين ذوي البشرة السوداء، وكتب: “اللي شاف حلقتي أنا ومي عمر في برنامج “بصراحة مع” على mbc1 وسمع قصتي في نيجيريا تعرفوا تطلعوني من الصورة”.

وقصة هذه الصورة بدأت بمأساة انفصال والدَي أحمد زاهر عن بعضهما بعد ثلاثة أشهر من زواجهما، حيث نشأ زاهر في طفولته وحيداً لا يعرف والده، فكان يظن أن زوج خالته هو والده، وبعدما كبُر قليلاً، اضطرت والدته التي تعمل طبيبة، للسفر إلى نيجيريا في عقد إعارة عمل.

وقال أحمد زاهر في لقائه ضمن برنامج “بصراحة مع” الذي عُرض أخيراً على قناة mbc، إنه عاش الخوف في طفولته في نيجيريا، فأول ما تعلّمه كطفل لا يعي ولا يدرك هو جملة “خذ مالي واترك حياتي”، لافتاً إلى أنه كان طفلاً مختلفاً بين أقرانه، فنشأ على تحمّل المسؤولية والدفاع عمّن حوله، خاصة أنه أقام مع والدته وجدّته بعد عودتهما إلى مصر، وأشار إلى أنه تعرّف لاحقاً إلى والده، وأكّد حبّه الشديد لوالديه.

يُذكر أن أحمد زاهر شارك في بطولة مسلسل “لؤلؤ” إلى جانب الفنانين: مي عمر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، عماد زيادة، سلوى عثمان، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر وملك زاهر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، وإشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.









