نشر الفنان ” أحمد زاهر ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للملصق الدعائي لمسلسل ” الفتوة ” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل وتشاركه في بطولته إبنته ” ليلى ” .

وأعرب أحمد زاهر عن سعادته بالعمل الجديد لإبنته مهنئا إياها به ومتمنيا لها نجاح العمل .. فكتب في تعليقه على الصورة قائلا : ” ألف مليون مبروك يا روح قلبي وإن شاء الله هتكسري الدنيا ” .

وتابع : ” أنا متاكد إنك قد المسئولية وهتعملي دور حلو يشرفني ويشرف كل كرو مسلسل الفتوة أصحابي وإخواتي ياسر جلال ومي عمر والمخرج حسين المنباوي .. مبروك للجميع مسلسل الفتوة عمل رائع بإذن الله ” .