أحمد زاهر لابنته بعد خضوعها لعملية جراحية: “حمدالله على سلامتك يا بنت قلبي”

خضعت أبنة الفنان المصري أحمد زاهر، لعملية إزالة المرارة، داعيا الله لها بالشفاء العاجل فى أقرب وسط العديد من التمنيات لجمهوره.
وقد نشر أحمد زاهر، صورة له مع أبنته ملك ، عبر حسابه على انستغرام وعلق كاتبا :”حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و إن شاء الله هتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المرارة وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك أي مراره في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كلها ”
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حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و ان شاء الله هاتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المراره وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك اي مراره في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كلها @malak.zaher.official