تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورتين إحداهما قديمة والثانية حديثة وظهر في كل منهما الفنان تامر حسني والفنان أحمد زاهر وزوجته وبناته.

وبدت الأخيرات في الصورة الأولى في سن الطفولة وفي الثانية بشكلهن الحالي. كما لاحظ المتابعون التغييرات التي طرأت على شكل كل من حسني وزاهر حيث بدا الاخير في الصورة القديمة بوزن زائد.

ورغم أنه يتم نشر الكثير من الصور القديمة والحديثة لهما إلا أن الممثل والمطرب تعرضا هذه المرة للسخرية حيث أشارت الكثير من التعليقات إلى أنه يمكن المال أن يغير الأحوال والأشكال. ومما جاء في التعليقات: “لانحتاج المال كي نزداد جمالاً” و” شنو لموضوع؟ يصيرون كبار يصيرون أحلى!”.

ويشار إلى أن أحمد زاهر أحدث ضجة مؤخراً بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على المواقع وظهر فيه أثناء حفل تكريمي ضمن فعاليات مهرجان “همسة” برفقة ابنته ليلى قبل أن يظهر انفعاله أمام المعجبين بسبب إصرارهم على التقاط الصور معها بشكل اعتبره غير لائق فضلاً عن محاولة بعضهم التحرش بها.