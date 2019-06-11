أحمد زاهر يتخلص من صلعة ” جمال لبة “

نشر الفان المصري أحمد زاهر على حسابه الضخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من كواليس اليوم الأخير في تصوير شخصية ” جمال لبة ” والتي جسدها في مسلسل ولد الغلابة والذي عرض برمضان 2019 .

واستدعت الشخصية ظهور أحمد زاهر في المسلسل ” أصلع ” مما أحدث تغيير كبيرا عن طريق التجميل والمكياج في ملامحه لتتناسب مع الشخصية .

وظهر أحمد زاهر في الفيديو وهو يتخلص من صلعته الذي قام بشقها وكان سعيدا وعلق : ” الحمد لله شعري رجع ” .

مسلسل ولد الغلابة من بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وهبة مجدي وإدوارد وإنجي المقدم وصفاء الطوخي وهادي الجيار وكريم عفيفي .. ومن تأليف أيمن سلامة وإنتاج صادق الصباح وإخراج محمد سامي .