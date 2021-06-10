عبر الفنان ” أحمد زاهر ” عن دعمه ومساندته لإبنته الصغرى ” منى ” في تجربتها التمثيلية الأولى حيث تشارك في الجزء الثاني من مسلسل ” ليه لأ ” والتي تقدم فيه دور إبنة الفنان ” أحمد حاتم ” .

فنشر أحمد زاهر صورة لبوستر المسلسل عبر حسابه على إنستجرام والذي ظهرت به إبنته منى بالإضافة إلى مجموعة من الصور لها من تصوير كواليس العمل .

وكتب في تعليقه عليها : ” مبروك يا منمونة أول عمل ليكي وأول تجربة مع ناس محترمة ومهمة وإن شاء الله ربنا يكتبلك ويكتبلهم النجاح والتوفيق ” .

وتابع أحمد زاهر : ” مبروك صديقتي منة شلبي وصديقي أحمد حاتم والمخرجة المتميزة مريم أبو عوف والمؤلفة الرائعة مريم نعوم وشركة الإنتاج المحترمة .. بالتوفيق للجميع ” .

يذكر أن مسلسل ليه لأ في موسمه الثاني من المقرر عرضه اليوم 10 يونيو على منصة شاهد VIP .. ويشارك في بطولته كلا من : منة شلبي وأحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبو عوف وسارة عبد الرحمن ودنيا ماهر ومنى أحمد زاهر .