أطل النجم المصري أحمد زاهر على جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صورة تجمعه مع ابنتيه “ملك” و”ليلى”، وأرفق الصورة بتعليق طريف “مع أخواتي الاثنتين”. لتعود ليلى وتعبر عن حبها لأبيها وتعلق له: “بحبك زيزو”، كما لاقت الصورة الكثير من التعليقات الإيجابية، والتي تظهر قدراً كبيراً من الإعجاب والمحبة، فعلق أحدهم: “ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم”، كما تمنى الجمهور النجاح الدائم لأحمد وابنتيه، واصفين العائلة بأنها “أحلى عيلة في الدنيا، وعيلة فرفوشة وعسل”.

وطلب البعض الآخر من أحمد بطرافة أن يزوجه أحد بناته بقوله: “مزتين جامدين زوجني واحدة، ماشاءالله”، ووصفوه بأنه أخوهم الصغير، فيما أشاد البعض الآخر بأداء ليلى زاهرفي مسلسل “وادي الجن”. وجارى أحد المعلقين أحمد زاهر بكلمة “أخواتي” ممازحا بقوله: “وانت أخوهم الصغير كمان”.

من جانب آخر تفاعلت منة فضالي مع الصورة وعبرت عن إعجابها بها، وعلقت” الله اكبر ربنا يحفظكم يا رب”. يذكر أن ليلى زاهر تشارك قي بطولة مسلسل “وادي الجن”، والذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الأصدقاء الذين يتوهون عن الفوج الخاص بهم، ويدخلون إلى وادي الجن، فتحدث لهم أشياء غريبة، ويحاولون الفرار منها، مع استخدام مؤثرات بصرية متقنة ولافتة، وهذا ما أثار إعجاب المشاهدين.

أما أحمد زاهر فكان آخر ظهور درامي له من خلال مسلسل “لؤلؤ” المنتهي عرضه قبل فترة قريبة، حيث تصدر العمل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على عدد مشاهدات كبير ونجاحاً لافتاً، وشاركت ملك أحمد زاهر فيه بشخصية “منة” ولاقت تفاعلا جماهيريا واسعا معها. وقدم الفنان المصري فيه شخصية “طارق نصار”، وشكل ثنائية مميزة مع الفنانة المصرية مي عمر، وضم العمل كوكبة من نجوم الدراما المصرية.

وسينمائياً، فقد أعلن الفنان أحمد زاهر منذ فترة قريبة، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بدء تصوير أولى مشاهده في الفيلم المصري “فارس”، وقام بنشر صور له من موقع التصوير مع نجوم العمل، كما صرح في أحد اللقاءات أنه سيكون غائباً عن السباق الدرامي لموسم رمضان 2021. وفيلم” فارس” يندرج تحت إطار من التشويق، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبد العزيز. وبطولة كل من أحمد زاهر، حسين فهمي، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، وعدد آخر من الفنانين، ويجري تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.