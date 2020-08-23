وجه الفنان ” أحمد سعد ” رسالة شكر إلى خطيبته مصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” من خلال برنامج ” ET بالعربي ” على المفاجأت الكثيرة التي حضرتها له بمناسبة عيد ميلاده .

فقال أحمد سعد : ” بشكر حبيبتي على المجهود الكبير وعلى مجموعة أعياد الميلاد اللي اتعملت وعلى المفاجآت الخطيرة اللي هي عملتها .. بصراحة ألذ حاجة في الدنيا ” .

كما أشار إلى إنه سوف يعلن قريبا جدا عن موعد زفافه .. وتابع ممازحا : ” قريب عايز أعزم الوطن العربي كله على فرحي بس أنا مش عارف أعملها ازاي .. مش عارف قاعة تساع الكل ” .

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد احتفل بخطبته على علياء بسيوني يوم الخميس 20 أغسطس وهو تاريخ يوم مولده أيضا .