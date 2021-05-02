نشر الفنان ” أحمد سعد ” صورة جديدة له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام ظهر بها وهو بحمام السباحة .

وكتب في تعليقه عليها : ” الحياة حلوة وانت بتعمل فروض دينك .. صيام وصلاة وقيام وانبساط وخروج وغناء .. وبقول لأخواتنا الأقباط كل عام وأنتم بخير ودائما في أفضل حال إن شاء الله .. عيد سعيد ” .

وأثار هذا التعليق موجة من الجدل والانتقادات ضد أحمد سعد لذكره كلا من الخروج والغناء ضمن الفروض الدينية التي يؤديها الفرد .

فجاءت بعض تعليقات المتابعين : ” هي الفروض جميلة الصراحة بس الغناء ده اتفرض علينا امتى بالظبط ” و ” هل الغناء أصبح من فروض الدين ” و ” الغنا دخل ضمن الفروض من امتى ” و ” إيه اللي انت بتقوله ده ” .