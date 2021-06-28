نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” مجموعة من الصور عبر حسابه على تطبيق ” إنستجرام ” من أحدث جلسة تصوير خضع لها .

وظهر أحمد سعد في الصور بشكل مختلف حيث أحدث تغييرا في شكل وملامح وجهه .. وكتب في تعليقه عليها : ” شوف شوف كنا فين وبقينا دلوقتي فين .. آه صحيح فين ” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول إجرائه لعملية تجميل أو البوتوكس في وجهه أم أن ظهوره بهذا الشكل يرجع إلى الفوتوشوب .

أما البعض الآخر فقد تحدث عن أن هذه الإطلالة لأحمد سعد جعلته يشبه إلى حد كبير الفنان ” تامر حسني ” ومنهم من اتهمه بتقليد نجم الجيل

فجاءت بعض تعليقات المتابعين مثل : ” أنا حاسة إنه بيقلد تامر حسني في الصورة دي ” و ” ما تقول يا ابني فين أحمد سعد ” و ” وشك بقى عامل كده ليه ” و ” قالب خالص على نجم الجيل ” .