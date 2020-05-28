أجرى الفنان المصري ” أحمد سعد ” لقاءا مع برنامج ” the insider بالعربي ” تحدث من خلاله عن الخلافات والقضايا المتبادلة بينه وبين طليقته الفنانة ” سمية الخشاب ” .

حيث أشار أحمد سعد إلى أن سمية الخشاب هي من اختارت هذا الطريق وأنه ليس لديه مشكلة مع أي ابتلاء ينزل به بالعكس يكون راضي تماما بما يحدث .

وحول ما تردد في الآونة الأخيرة عن إمكانية الصلح بينهما والعودة لها نفى أحمد سعد ذلك مؤكدا على إنها مجرد شائعات وإنه لا يوجد أي تواصل بينهما فقال : ” من قبل ‏طلاقنا مشوفتهاش ” .

كما أكد على استعداده نفسيا للزواج قريبا طالما أنه لا يفعل شيء خاطئ قائلا : ” نتجوز منتجوزش ليه هو إحنا بنعمل حاجة غلط إحنا بنعمل بس الصح اللي ربنا بيرضى عنه ” .