انهال الفنان المصري أحمد سعد ضربًا على رامز جلال بعد وقوعه ضحية في الحلقة الأولى من برنامج “رامز عقله طار” على قناة MBC مصر.

ووجد أحمد سعد نفسه في موقف لا يحسد عليه داخل كبسولة لعبة Hop Drop، عندما انطلقت رائحة مزعجة، وبدأت الكبسولة تتأرجح بطريقة مخيفة، وفهم أن اللعبة تعطلت، وفي نفس الأثناء، كان رامز يحاول وهو متنكر استفزازه وزيادة توتره، إلى أن فتح باب الكبسولة وقفز الاثنان في حوض كبير مليء بالماء.

وبمجرد أن كشف أحمد سعد أن رامز جلال هو وراء هذه الحادثة، انفجر غاضبا، وانهال عليه ضربًا، ليتدخل أحد الأشخاص لحماية رامز من أحمد سعد.

وتمكن رامز جلال من الاعتذار لضيفه في النهاية، وغنى له أحمد سعد “بسلطنته” المشهورة أغنية البرنامج “رامز جلال خلاها خل..وجايبنا هنا عشان نتبل”.

وفي بداية المقلب، وصف جلال، سعد، بأنه محطم الطحال، قائلا: “معانا ومعاكم الفنان صاحب المواويل، محطم الطحال”.



وضرب رامز جلال، الفنان أحمد سعد، بطلقات السلاح اللعبة، خلال لعبة بابجي، على خلفية أحداث المقلب.

وخلال المقلب، وجه سعد، عدة ضربات وألفاظ خارجة لجلال، دون أن يعرف أنه ضحية المقلب، بعد أن تنكر رامز جلال في شخصية رجل هندي جالس بجوار الفنان.

وعبر الفنان أحمد سعد، عن عميق حبة للحيوانات، مؤكدا أنه يعش كل أنواع الحيوانات ويريد تربية حيوان الأسد في منزله.

فيما سخر رامز جلال، من هذا الأمر، قائلا: “عايز تربي أسد، ده عشان أنت برج الأسد يعني”.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.