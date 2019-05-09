أحمد سعد يفجر مفاجأة: تزوجت من ريم البارودي 6 ايام فقط.. وسمية الخشاب استغلت اننا متخانقين وسرقت لحن بتاعي سجلته باسمها

فاجأ الفنان المصري ​أحمد سعد​ الجمهور بقوله انه تزوج من الممثلة ​ريم البارودي​ 6 أيام فقط، مشيرا الى انه انفصل عن الفنانة ​سمية الخشاب​ عقب معرفته بسفرها خارج مصر دون إذنه أو معرفته، وذلك خلال مقابلة له في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة.

واللافت هو ان أحمد سعد انفعل حينما كشف البرنامج خفايا زيجاته من ريم البارودي وسمية الخشاب.

الجدير ذكره ان أحمد سعد طرح مؤخرا دعاءً دينيًّا بعنوان “مسحراتي” على قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

الدعاء من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن.







