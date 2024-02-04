أعلن المطرب أحمد سعد تبرعه بجزء من أجره من الحفلات التي يحييها خارج مصر لصالح الاقتصاد المصري، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

أحمد سعد يتبرع لمصر

وقال أحمد سعد في فيديو نشره عبر حسابه بموقع إنستجرام: طبعًا إحساسي إن مصر بتمر بمشكلة اقتصادية أصبح دلوقتي شيء يؤرقني ويتعبني جدًا، ودايمًا بفكر في إيدي إيه أعمله، وبصراحة حسيت إني لازم أعمل حاجة.

وأضاف أحمد سعد: قررت من أجري بره مصر اللي بقبضه بالدولار أتبرع بـ 50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي، ده شيء أكيد لا يذكر لحجم الاقتصاد عندنا، المبادرة طالعة مني محدش وجهني أو حد قال لي أعمل أي حاجة، مش عارف أوديهم لمين أو أعمل إيه علشان أحس إحساس كويس تجاه مصر حبيبي بلدي، وأي حد هيعمل زيي هيحس إحساس حلو بنفسه.

هل سيتزوج أحمد سعد في 2024؟

ومن ناحية أخري كان قد كشف الفنان أحمد سعد، عن موقفه من الزواج في عام 2024، متمنيا أن يدخل القفص الذهبي في هذا العام، قائلا:”ناس كلها بتقول إني هكون عريس في 2024، وأنا مش عارف، بس يا رب أكون عريس في 2024.

وعن أغنيته بعتذرلك، أكد أحمد سعد أنه يوجه رسالة لابنته، قائلا: بعتذر لها أني مش معها دلوقتي.

وعن فكرة تقديم فيلم مع شقيقه عمرو سعد قال: “والله يكون حظي حلو أن أخد من جمهور عمرو سعد الناس بتحبه وبتصدقه يكون حظي سعيد لو عملت معاه فيلم.

حفل أحمد سعد الأخير

يذكر أن أحمد سعد أحيا مؤخرا حفلا جماهيريا ضخما داخل القرية العالمية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد حفل النجم أحمد سعد الحفل الأضخم خلال هذا الموسم بالقرية، بعد حضور أكثر من 40 ألف شخص من جمهور أحمد سعد من مختلف الدول العربية.

وكانت مفاجأة الحفل ظهور شقيقه الفنان عمرو سعد وصعوده على خشبة المسرح، وهي ثاني مرة يظهر عمرو سعد معه في حفل غنائي، بعد أن غنى معه في حفله بموسم جدة وقدما أغنية “عملنا حملة” ولاقت ردود أفعال قوية.

قدم أحمد سعد خلال الحفل عددا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور منذ صعوده على المسرح وتفاعل معه الجمهور في كل أغانيه.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »