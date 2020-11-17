انتشرت أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الإثنين حول انفصال الفنان ” أحمد سعد ” عن خطيبته منسقة الأزياء ” علياء بسيوني ” .

وذلك بعد قيام أحمد سعد بحذف جميع الصور التي تجمعه بها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وإلغاء متابعته لها وهو ما قامت به علياء بسيوني أيضا .

ليخرج أحمد سعد بتصريحات له لبرنامج ” ET بالعربي ” لكشف حقيقة ما تم تداوله حيث نفى وجود خلافات بينه وبين خطيبته أو حدوث إنفصال بينهما وأن كل ما في الأمر أنهما قررا تكون حياتهما خاصة بهم وغير متاحة للجميع ولا علاقة لها بالسوشيال ميديا .

فقال : ” شكرا لكل الناس اللي بتطمن عليا بس أنا عايز أقول إن محصلش أي حاجة أنا وعليا سمن على عسل وزي الفل بس إحنا قررنا إننا نعيش حياتنا بشكل خاص جدا ميكنش منتشر لإن في مشاكل كبيرة جدا بين الناس بتكبر وإحنا شايفين الدنيا بيحصل فيها إيه ” .

وتابع أحمد سعد : ” صورنا تكون موجودة في بيتنا وعلى الموبايل الخاص بينا فقط وحياتنا الشخصية خاصة بينا فقط ” .