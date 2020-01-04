أحمد سعد يكشف عن قصة حب جديدة : ” هحطها في علبة واقفلها عليها “

حل الفنان المصري ” أحمد سعد ” ضيفا في برنامج ” الجمعة في مصر ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” يوم الجمعة الماضي والذي كشف خلال اللقاء عن إنه يعيش خلال هذه الفترة قصة حب جديدة .

تحدث أحمد سعد عن شعوره بالراحة النفسية في الوقت الحالي وأن علاقته مع الله أصبحت أفضل بشكل كبير .. وإنه تعلم من الظروف السابقة التي تعرض لها ولكنها كانت دروس قاسية .

وأشار سعد إلى وجود حب جديد في حياته ولكنه لم يكشف أية تفاصيل عن هوية حبيبته فقال : ” إحنا اتعلمنا منقولش بقى ده أنا هحطها في علبة واقفلها عليها .. أو هروح جبال الألب واحطها في قفص واقفل عليها علشان محدش يشوفها ” .

وتابع : ” أنا خلاص توبت عن الإعلان .. وده اختيار مختلف تماما تماما .. والموضوع ده خط أحمر ومش هقول تفاصيل أكتر من كده عنه ” .