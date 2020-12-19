تعرض الفنان أحمد سعد لانتقادات بسبب ظهوره على السجادة الحمراء لحفل دير جست السنوي، الذي يقام في دورته الـ17، بلوك غريب، مرتدياً نظارة شمس اعتبرها الحضور أنها للفت الانظار إليه، وظل فترة طويلة أمام عدسات الكاميرات، بجوار خطيبته علياء بسيوني.

وكان عدد كبير من الفنانين قد حرصوا على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، دينا، عبير صبري وزوجها، الإعلامية لميس الحديدي، رنا سماحة وزوجها، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى شهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفني، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في كافة المجالات.

ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز “دير جيست” النهائية لعام 2020، والتي تقدمها في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، تقدم جوائز في كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.