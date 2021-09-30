حل الفنان ” أحمد سعد ” وزوجته مصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” ضيوفا مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” في برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور .

وخلال اللقاء كشف أحمد سعد عن حقيقة خضوعه لعمليات تجميل في الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تغيير شكله بشكل كبير وملحوظ .

فنفى أحمد سعد خضوعه لعمليات تجميل مؤكدا على أنه لا توجد لديه مشكلة في إجراء ” الفيلر والبوتوكس ” في وقت لاحق .

وأشار إلى أنه خضع لعملية في الفك بسبب معاناته من مشكلة في أسنانه جعلت الفك الأيمن مختلف عن الفك الأيسر .

وبسؤال بسمة وهبة له حول إجرائه لأي عملية أخرى في وجهه علق الفنان أحمد سعد مازحا : ” وربنا رباني ” .