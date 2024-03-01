الفنان المصري أحمد سعد يكشف عن المرحلة الصعبة التي مر بها بسبب طلاقه من زوجته الأخيرة علياء بسيوني، مؤكداً أن زواجهما كان ناجحًا بكل المقاييس، وشهد انتعاشة فنية كبيرة له، لكن هذا النجاح المهني جاء على حساب النجاح العاطفي، حيث تحولت العلاقة بينهما إلى “مهنية فقط”.

أحمد سعد يكشف سبب طلاقه من علياء بسيوني

في حوار مطول مع أنس بوخش، كشف أحمد سعد عن صعوبة الفترة التي عاشها بعد انتهاء زواجه، ووصفها بأنها “أصعب مرحلة في حياته”. وأوضح أن العلاقة بينهما بدأت تتحول إلى علاقة مهنية، حيث كانت علياء تولي اهتمامها الكبير لتفاصيل عمله الفني، مما أثر سلباً على العلاقة العاطفية بينهما.

وأشار أحمد سعد إلى أنه حاول عدة مرات استعادة الرومانسية والعلاقة العاطفية بينهما، لكن دون جدوى بسبب التركيز الكبير من جانب علياء على مجال عمله، وبالتالي فشلت محاولاته في العودة إلى الحياة الزوجية الطبيعية.

هل يعودان؟

وبخصوص احتمالية عودته إلى علياء، أكد أحمد سعد أن القرار صعب ويحتاج إلى تغيير جذري في شخصية كل منهما، وأنه يرغب في العيش بسلام نفسي وخارجي دون العودة إلى العلاقة السابقة.

بالتأكيد، يبقى هذا الطلاق حدثاً مؤلماً للفنان أحمد سعد، ويظل في انتظار التطورات المستقبلية التي قد تشهدها حياته الشخصية والعاطفية.

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تدخلت سابقاً للصلح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني، وقد أكدت على ندم علياء على تصرفاتها خلال فترة الأزمة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الطريق إلى العودة لا يبدو سهلاً في ظل التحديات الكبيرة التي واجهت الزوجين.

«سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد تتصدر التريند

من ناحية أخرى، تصدرت أغنية «سبب فرحتي» الذي تجمع الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك منذ طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2024.

أغنية سبب فرحتي

أغنية «سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد، من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.أغنية سبب فرحتي

وأحيا الثنائي أحمد سعد وأصالة، يوم الفترة الماضية حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب وغنا لأول مرة دويتو سبب فرحتي.

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