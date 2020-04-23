نشر الفنان المصري ” أحمد عدوية ” مقطع فيديو له قدم من خلاله اعتذارا عن ما بدر منه في لقائه الأخير عبر برنامج سكايب مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” والفنان ” وليد توفيق ” في برنامج التاسعة .

حيث انفعل أحمد عدوية خلال غنائه بشكل مفاجئ وقام بسب الدين مما دفع فريق عمل البرنامج إلى إنهاء الإتصال .

فقال أحمد عدوية : ” حصل مني لفظ غصب عني على الهواء سامحوني يا إخوانا إنتوا جمهوري سامحوني والنبي .. وحبيبي يا أستاذ توفيق حبيبي إنت طبعا وعشرة عمر والعالم العربي والأوروبي ياما لفيناه سوا ” .

وعن ما بدر منه برر السبب في ذلك بأن الخادمة أسقطت عليه فنجانا ساخنا من القهوة أثناء غنائه وهي من تسببت في انفعاله .